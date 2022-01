Lotteria Italia, diretta estrazione di oggi 6 gennaio: i biglietti vincenti e i premi

Lotteria Italia oggi in diretta su Il Messaggero a partire dalle 20,30. Il sogno è sempre lo stesso, centrare il primo premio da 5 milioni di euro. Come ogni anno, torna stasera la tradizionale estrazione della Lotteria Italia che, per la prima volta in cinque anni torna a registrare un aumento dei biglietti venduti. Si è passati, infatti, dai 4,7 milioni di tagliandi del 2020 ai 6,4 milioni di quest'anno, con un aumento del 36%. Per il quinto anno consecutivo, poi, a fare da cornice all'estrazione sarà la trasmissione Rai «Soliti ignoti» che ha già distribuito, fino ad oggi, 710 milioni di euro di premi giornalieri. Ovviamente in palio non ci sarà solo il jackpot da 5 milioni ma anche altri premi di categorie successive alla prima che verranno stabiliti da una specifica commissione.

Il primo premio ammonta a 5 milioni di euro mentre le vincite sono divise in tre diverse categorie con l'ammontare massimo delle vincite della seconda e della terza categoria che viene stabilito da una commissione apposita.

LOTTERIA ITALIA, ESTRAZIONE IN DIRETTA

Lotteria Italia, i biglietti vincenti

Lotteria Italia, i premi

Lotteria Italia, i biglietti venduti

L'acquisto dei biglietti, al prezzo di 5 euro ciascuno, può essere effettuato sia fisicamente che online anche in prossimità dell'estrazione. Complice l'attenuazione delle restrizioni causa Covid, quest'anno la vendita dei biglietti - che presentavano nel frontespizio opere realizzate da artisti del terzo settore scelte da una commissione artistica - è tornata a crescere, soprattutto nei tradizionali punti vendita, come le aree di servizio, da sempre considerate il presunto «Graal» delle vincite. A trascinare le vendite, come rivelato dalle agenzie specializzate Agipronews e Agimeg, è la Lombardia dove sono stati venduti oltre 1,6 milioni di tagliandi. Sorpassato il Lazio, al secondo posto, mentre a crescere è la Campania, in terza posizione. Nella top 4 delle regioni con la maggiore percentuale di vendite figura anche l'Emilia Romagna. Nella classifica, invece, delle province a dominare è Roma, seguita da Milano e Napoli.

Lotteria Italia, il premio del 2021

Lo scorso anno il premio da 5 milioni di euro andò a Pesaro che conquistò la prima edizione della Lotteria in epoca di pandemia. Le Marche sono tornate a festeggiare i jackpot più corposi dopo quasi un decennio. Due volte - nel 2012 a Numana e nel 2014 a Senigallia, entrambe in provincia di Ancona - era stato centrato il secondo premio da 2 milioni di euro. Nel 2010, ad Ascoli Piceno, era stato vinto il terzo premio da 1,5 milioni di euro. Il secondo premio dello scorso anno, di 2 milioni di euro, è andato al piccolo paese di Prizzi, nel Palermitano, mentre il terzo, di 1 milione, a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma.

Lotteria Italia, i premi non riscossi

Ma la Lotteria Italia possiede anche un inusuale primato, quello di premi non riscossi. Si tratta di circa 30 milioni di euro - come rivela Agipronews - che gli italiani hanno «dimenticato» dal 2002 ad oggi. Nell'ultima edizione, per esempio, non sono stati riscossi 400 mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25 mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro. Nel 2016, addirittura, non venne mai ritirato il premio da 2 milioni di euro, ma il primato degli 'sbadatì appartiene all'edizione 2008, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma e rimesso poi in gioco l'anno successivo.