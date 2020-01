Lotteria Italia 2020, i biglietti vincenti: a Roma 1,5 milioni di euro. Anche 4 da 100 mila euro nella Capitale

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica in una nota le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi.



O 005538 venduto a Torino

P 463112 venduto a Gonars (UD)

N 121940 venduto a Roma vince il premio da 1.500.000 euro​

C 127922 venduto a Lucca vince il premio da 1.000.000 euro

P 370303 venduto a Erba (CO) vince il premio da 500.000 euro

LEGGI ANCHE --> ​Lotteria Italia, al Lazio il record di biglietti venduti: oltre un milione nella provincia di Roma

Lotteria Italia, italiani "sbadati": dimenticati premi per oltre 29 milioni di euro in 18 anni



100.000 euro ciascuno. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di C497235 venduto a ROMA

L064678 venduto a CASTELLARANO (RE)

E237293 venduto a ROMA

E235721 venduto a ROMA

N221621 venduto a MOLFETTA (BA)

F409216 venduto a SALERNO (SA)

D133481 venduto a PAVIA (PV)

E346697 venduto a TORINO DI SANGRO (CH)

P431020 venduto a PALO DEL COLLE (BA)

P412570 venduto a LAVIS (TN)

M059274 venduto a RICCIONE (RN)

L288423 venduto a TORINO

E468061 venduto a FRASCATI (RM)

A473573 venduto a TORTONA (AL)

M160464 venduto a TRIESTE (TS)

P475690 venduto a ROMA

N065499 venduto a NAPOLI

M003332 venduto a SALERNO

A351631 venduto a PARMA

E323839 venduto a PISCINA (TO)

Ultimo aggiornamento: 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA