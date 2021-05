Lotteria degli scontrini, spende 12 euro e ne vince 100mila. A maggio più vincite al Nord

Nella terza estrazione mensile della lotteria degli scontrini tre ricevute sotto i 20 euro fanno vincere tre premi da 100mila euro. Il massimo vantaggio c'è stato per un acquirente che lo scorso 8 aprile ha presentato il suo codice lotteria prima di saldare un conto di soli 11,96 euro. Il vincitore di oggi, che ha effettuato la spesa vincente più alta tra i dieci scontrini estratti, ha pagato 189,61 euro lo scorso 3 aprile.

Giornata fortunata per il Nord: quattro dei dieci premi agli acquirenti finiscono in Lombardia, in particolare a Milano, Magenta, Como e a Mozzo. Aggiudicati due premi anche a San Benedetto del Tronto e Monteprandone, nella provincia di Ascoli Piceno, e a Novara e Romagnano Sesia. A completare la griglia dei vincenti, poi, ci sono un consumatore di Modena e uno di Casier in provincia di Treviso. Dei dieci premi da 20mila euro assegnati ai venditori, cinque vanno alla grande distribuzione e altri cinque agli esercizi di prossimità.

Da giugno ci sarà il debutto dell’estrazione settimanale: la lotteria degli scontrini metterà in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno per i consumatori e altri 15 da 5mila euro ciascuno per gli esercenti, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Se il giorno dell’estrazione coincide con una festività i biglietti vincenti saranno resi noti il giorno feriale successivo, come già accade per Lotto e Superenalotto.

