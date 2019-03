Addio a Loris Pimazzoni, ex azzurro e primatista italiano dei 10mila metri, re delle rimonte

Lutto nell'atletica leggera italiana: addio all'ex azzurro Loris Pimazzoni, campione tricolore sui 10mila metri e protagonista di grandi rimone . Nella serata di ieri, a Verona, in seguito a un improvviso malore è mancato il fondista di valore negli anni '80, quando vestì la maglia di gloriose società come la Paf Verona e l'Atletica Riccardi Milano. Aveva 62 anni.



Quattro volte in azzurro tra il 1981 e il 1987, due titoli italiani assoluti, era allenato da Gianni Ghidini: Pimazzoni è stato un atleta di talento e il suo nome rievoca l'episodio dei campionati italiani assoluti del 1983 allo stadio Olimpico di Roma, dove Riccardi vinse i 10.000 metri, battendo in rimonta, a sorpresa, Alberto Cova e Francesco Panetta che stavano concludendo praticamente a braccetto la gara, dopo aver distanziato tutti gli avversari. «Ciao Loris e grazie delle emozioni vestite di verde che ci hai regalato!», le parole di cordoglio dell'Atletica Riccardi Milano. Ai familiari di Loris Pimazzoni vanno le condoglianze del presidente Fidal Alfio Giomi, del Consiglio federale e di tutta l'atletica italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA