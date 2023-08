Domenica 13 Agosto 2023, 07:30

Sembrava un suicidio. Il 3 gennaio del 2019 Lorenzo Casini, 22 anni, è stato trovato morto nella sua casa ad Albaré di Costermano, in provincia di Verona. Impiccato con il guinzaglio del cane vicino alla scala a chiocciola che unisce i due piani dell'abitazione. Ma ora due tracce di Dna e le immagini (forse artefatte) della telecamera di sicurezza raccontano tutta un'altra storia. «È partita una nuova indagine. La Procura ha aperto un altro fascicolo e affidato il caso a un nuovo pubblico ministero, che ha disposto finalmente la consegna delle ulteriori prove al fine di iniziare le azioni peritali», annuncia la mamma Elisabetta Casini. Al momento il fascicolo della Procura di Verona è a carico di ignoti, l'ipotesi è che possa essersi tratto di un omicidio e non di un gesto volontario.

IL FARMACO

LA TELECAMERA

PANCHINA BIANCA

Lorenzo era tornato in Italia dopo un periodo a Londra, meditava di riprendere gli studi, nel frattempo aveva un impiego come cameriere e faceva il volontario sulle ambulanze. Tanti progetti e sogni, che si spezzano la sera di quattro anni e mezzo fa. A trovarlo morto è il coinquilino e collega di lavoro, nell'appartamento che condividevano in affitto, per i medici intervenuti sul posto, per i carabinieri che hanno investigato e il pm che ha coordinato l'inchiesta non ci sono dubbi sul suicidio. Un gesto conseguenza di una delusione d'amore, la conclusione alla quale sono giunti al termine degli approfondimenti. «Impossibile. Lorenzo era un ragazzo gioioso, amava la vita e aveva tanti amici», ha sempre sostenuto la madre. Che sui fatti di quella notte aggiunge altri elementi, incompatibili con le valutazioni degli inquirenti. Lorenzo avrebbe assunto una forte dose di un farmaco per dormire e a fornirgliela, afferma, sarebbe stato il coinquilino. Il ragazzo si è sentito male e avrebbe inviato dei messaggi di aiuto a un'amica. «Lei e il coinquilino sapevano che Lorenzo non stava bene e non hanno fatto nulla per salvarlo - ribadisce Elisabetta Casini - Avrebbero potuto chiamare il 118. Avrebbero potuto avvisare anche me. Ma non l'hanno fatto». Così ha sporto denuncia per omissione di soccorso, elencando tutti gli indizi che a suo dire farebbero virare l'inchiesta: con quella dose di farmaco in corpo, afferma, il figlio non avrebbe mai avuto la forza necessaria per impiccarsi. Non solo: «Lorenzo custodiva in casa anche 2.000 euro, che sono svaniti nel nulla».La mamma si è battuta con tutte le forze affinché le indagini proseguissero, con fiaccolate, raccolta di firme, presidi in piazza Bra. «Voglio solo giustizia. E la speranza che nessun'altra madre possa perdere un figlio per omissione di soccorso», ripeteva. La nuova indagine, alla fine, è arrivata. «La Procura di Verona, sulla scorta delle prove presentate dai nostri legali, prodotte da Emme Team, ha riaperto il caso sulla morte di Lorenzo», comunica dopo avere ricevuto la notifica qualche giorno fa. «Lo scorso aprile i legali e i periti nominati hanno presentato una richiesta di riapertura indagini, dopo avere scoperto che le immagini salvate da una telecamera di sorveglianza installata nell'appartamento dove fu trovato Lorenzo sono state artefatte il giorno dopo il sequestro», spiega. Elisabetta Casini ha inoltre chiesto di analizzare le prove isolate, tra cui il guinzaglio del cane che sarebbe stato usato dal ragazzo per impiccarsi. Dalle analisi, rivela la madre, «sono stati scoperti due Dna maschili, non appartenenti a Lorenzo». Tracce genetiche che ora dovranno essere identificate.«La Procura ha aperto per questo un nuovo fascicolo e ha disposto finalmente la consegna delle nuove prove al fine di iniziare le azioni peritali». Per la mamma la morte di Lorenzo è frutto di un colpevole disinteresse. E proprio per ricordare il figlio il 30 ottobre scorso è stata inaugurata, nel parco Rimembranza di Garda, una panchina bianca. «È un simbolo di solidarietà - riflette Elisabetta - Vogliamo sensibilizzare tutti, ma soprattutto i più giovani, all'ascolto verso l'altro, contro il bullismo e l'indifferenza. Un progetto che vorremo portare anche nelle scuole».