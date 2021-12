Lombardia in zona gialla? Oggi oltre 8.000 nuovi casi. Fontana: «Contagi in crescita»

Oltre 8 mila casi e 17 morti: sono questi i numeri del Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Con 203.314 tamponi effettuati i nuovi casi positivi sono 8.292, con il tasso di positività in calo al 4% rispetto a ieri in cui era al 4,5%. Sul fronte dei ricoveri calano quelli in terapia intensiva (-2 per un totale di 161) e aumentano quelli negli altri reparti (+50 per un totale di 1.307).

La provincia più colpita è quella di Milano con 3.548 positivi, di cui 1.534 in città. Un numero di contagi che non si vedeva dall'autunno del 2020 quando però la situazione dei ricoveri era ben diversa, con oltre 8 mila degenti nei reparti ordinari e oltre 900 in terapia intensiva. Con i casi che salgono a questo ritmo la Lombardia aspetta di sapere se potrà continuare a rimanere bianca o passerà in zona gialla e questo si saprà giovedì. Il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha spiegato «il numero dei contagi sta crescendo», ma che non sta crescendo in egual misura il numero dei ricoveri sia in terapia intensiva che ordinari e questo grazie alle vaccinazioni che hanno contribuito ad abbassare la gravità delle infezioni».

Lombardia, zona gialla più vicina

In Lombardia, come ha reso noto il governatore, le persone non vaccinate neo infettate dal Covid sono superiori al 40%, però è una percentuale «che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi una percentuale molto alta di persone no vax sono infettate». In attesa di sapere se il governo deciderà di introdurre nuove restrizioni anche in Lombardia si sta valutando l'obbligo di mascherina all'aperto in zona bianca. «Ci stiamo pensando - ha spiegato Fontana - anche se non credo sia così determinante, se la gente rispetta la regola, come sta facendo, di mettere la mascherina appena c'è un assembramento, e sempre al chiuso». L'impegno del governatore è quello di «ridurre il più possibile ogni tipo di restrizione, confidando sulla serietà delle persone«, mentre la vice presidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha detto che »faremo di tutto per restare bianchi». Intanto a Milano in vista delle festività di Natale, con i pranzi e le cene in famiglia e i viaggi, è scattata la corsa al tampone.

A Cremona 9 casi di Omicron

La variante Omicron è stata isolata in provincia di Cremona: i primi nove casi sono stati sequenziati da Ats Val Padana nell'area del Cremasco. I contagiati hanno fra i 20 e i 50 anni. Al momento, nessuno ha avuto bisogno di ricovero e, stando ai primi accertamenti, non ci sarebbero collegamenti diretti fra i positivi anche se per quattro dei nove casi è stato tracciato un link epidemiologico riconducibile a residenti di altre province lombarde limitrofe: potrebbero dunque avere contratto il Covid al lavoro, frequentando amici o compagni di studi. È già in corso un'articolata attività di screening con tampone molecolare per circoscrivere la diffusione della nuova variante.