Lombardia si conferma zona bianca. Fontana: «Il 90% dei cittadini si è vaccinato»

«La Lombardia si conferma in zona bianca: ieri oltre 60.000 lombardi hanno prenotato la terza dose». Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, aggiorna la situazione in un video postato sulla sua pagina Facebook. «La conferma della zona bianca, comunicata da Roma, in base al consueto monitoraggio settimanale del venerdì di Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità, è dovuta sicuramente al fatto che il 90% dei cittadini ha effettuato la seconda dose. Adesso dobbiamo insistere perché venga effettuata anche la terza, che conclude il ciclo vaccinale e permette un'immunità che si protrarrà non per alcuni mesi, ma per anni» ha aggiunto Fontana. «Ieri - ha concluso il governatore - sono arrivate più di 60.000 prenotazioni di cittadini per la terza dose. Grazie alla serietà dei lombardi, grazie al loro grande senso civico. Continuiamo così e concludiamo la vaccinazione tutti insieme».

