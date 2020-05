Lombardia, tornano a salire i decessi: +222 in in giorno

Calano i ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano ancora le vittime. Tornano a salire i decessi in Lombardia dovuti al coronavirus, con un aumento giornaliero di 222 per un totale di 14.611 dall'inizio della pandemia. Ieri c'erano stati 95 morti. I contagiati sono 79.369 con un aumento di 634, a cui vanno aggiunti 130 casi relativi a tutto il mese di aprile con 14.546 tamponi effettuati. I nuovi positivi ieri erano stati 500 con 6.455 tamponi. Continuano a calare i ricoveri sia in terapia intensiva (480, -29) che negli altri reparti (6079, -122). Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia.

