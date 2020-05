Virus, in Lombardia 326 nuovi casi e 69 morti: raddoppiano i guariti in un giorno

Covid-19, il bollettino in Lombardia di oggi, domenica 17 maggio. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in Lombardia: sono 255 i pazienti in terapia intensiva (-13) e 4.480 (-41) le persone in altri reparti. I casi positivi in totale sono 84.844 (+326), in calo rispetto a ieri anche se con oltre 2.000 tamponi in meno (11.809), mentre i nuovi decessi sono 69 per un totale di 15.519 morti. «Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente», ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Milano, contagi in crescita. Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus in provincia di Milano, rialzi a una o due cifre invece nel resto della Lombardia secondo gli ultimi dati diffusi da Regione Lombardia. In particolare in provincia di Milano il numero dei casi tocca i 22.151 (+110), a Milano città sono 9.371 (+56).

Gallera: raddoppiano i guariti. «Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione». L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così gli ultimi dati che fotografano l'andamento dell'epidemia sul territorio. E in particolare evidenzia il raddoppio nel giro di 24 ore dei guariti: ieri erano aumentati di 402, oggi sono 823 in più. Il totale dei guariti passa quindi da 34.219 a 35.042, secondo il 'bollettinò odierno. Quanto alle positività accertate, 326 in più rispetto a ieri, «anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente - ha proseguito l'assessore - Il rapporto tra i tamponi effettuati», 11.809 in più rispetto a ieri, «e i casi positivi è nel complesso favorevole», ha concluso Gallera.



