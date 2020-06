Virus, bollettino Lombardia: oggi 32 morti. Nuovi casi in calo (99) con 9.300 tamponi

Sono solo 99 i nuovi positivi in Lombardia , dove il totale dei contagiati è di 90.680 casi. I tamponi effettuati sono 9.305 ed è dell'1,1% il rapporto tamponi-positivi, secondo il bollettino sul coronavirus del 10 giugno. Aumentano seppur di poco i ricoverati in terapia intensiva (98, +2), mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva (2.565, -95). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Rieti, coronavirus, tamponi a tappeto a tutti i presenti al funerale dell'uomo di Montopoli deceduto per Covid-19

Morti in aumento. Aumentano i decessi: le persone morte nelle ultime 24 ore sono 32, contro le 15 di ieri e portano il totale delle vittime in Lombardia a 16.349. I guariti/dimessi sono 507 (contro i 1.199 di ieri), per un totale di 56.474 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 17.857, 440 meno di ieri. I ricoverati in terapia intensiva restano sotto quota cento, ma sono oggi 98, due più di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 2.565, diminuiti di 95 nelle ultime 24 ore.

Ex Ilva, sindacati rompono relazioni industriali con Mittal



Coronavirus in Lombardia, terapia intensiva sotto quota 100



A Milano 10 nuovi contagi. È in discesa il numero dei nuovi positivi al coronavirus in tutte le province della Lombardia. Il numero di contagiati nell'area metropolitana di Milano è aumentato di 27 unità a 23.510 mentre nella sola città di Milano l'incremento è stato di 10 persone arrivando a 9.984. Ieri gli aumenti erano stati rispettivamente di 46 e 17 unità. Per quanto riguarda le altre province, i nuovi positivi sono aumentati di 10 a Bergamo, di 12 a Brescia, di 7 a Como, di 15 a Cremona, di 1 a Lecco, di 4 a Lodi, di 2 a Mantova, di 2 a Monza e Brianza, di 6 a Pavia e di 10 a Varese. Nessun nuovo caso invece è stato registrato a Sondrio.



Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA