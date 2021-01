Lombardia verzo zona arancione: «Iss ha sovrastimato Rt»

La Lombardia in zona rossa o in zona arancione? La regione sarebbe finita in zona rossa (c'è un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza) sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato. È quanto si apprende da due diverse fonti qualificate secondo le quali i dati della scorsa settimana, una volta analizzati dall'Iss sono stati validati dalla stessa Regione. La Regione aveva poi inviato «dati aggiuntivi» per «ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente». I dati rettificati hanno cambiato il quadro e i parametri con i quali la regione è finita in zona rossa. In base all'ultimo monitoraggio, la Lombardia ha un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87). L'indice Rt deve stabilizzarsi a 1 per entrare in zona arancione e a 1,25 per passare alla zona rossa.

Errore Iss?

Ora fonti della Regione Lombardia sostengono che l'errore è stato commesso dall'Iss. A portare la Lombardia in zona rossa è stata una «sovrastima dell'Rt» riferito al 30 dicembre e «calcolato dall'Istituto superiore di Sanità». È quanto affermano fonti qualificate della Regione Lombardia replicando alla ricostruzione del governo. La sovrastima, spiegano ancora le fonti, sarebbe stata dovuta ad una valutazione che non avrebbe tenuto conto di una novità introdotta con la circolare del ministero della Salute del 12 ottobre, quella che ha stabilito che un paziente può essere dichiarato guarito con un solo tampone molecolare e non più con due.

Secondo la ricostruzione della Lombardia, la settimana scorsa subito dopo la pubblicazione del monitoraggio, i tecnici della regione hanno evidenziato immediatamente a Roma la «distonia tra il dato dell'Rt e tutti gli altri indicatori», dal tasso di incidenza, molto più basso di altre regioni finite in zona arancione, all'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle aree mediche. «Se c'è una situazione stazionaria e per certi versi decrescente - sottolineano le fonti - non è possibile che tu abbia un dato Rt così alto». A quel punto è iniziata un'interlocuzione tra i tecnici che avrebbe portato alla luce il perché dell'errore: appunto il non aver tenuto conto della modifica introdotta con la circolare di ottobre.

Come risponde l'Iss

I dati della sorveglianza epidemiologica Covid-19 forniti dalla Regione Lombardia il 20 gennaio 2021 «cambiano il numero di soggetti sintomatici notificati dalla stessa Regione. Pertanto, una rivalutazione del monitoraggio si rende necessaria alla luce della rettifica fornita dalla Regione Lombardia». Lo evidenza una relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanità. Il 20 gennaio la Regione Lombardia ha inviato l'aggiornamento della situazione epidemiologica nel quale era indicata «una rettifica dei dati relativi alla settimana 4-10 gennaio». Una rettifica «del numero dei casi in cui viene riportata una data inizio sintomi e, tra quelli con una data di inizio sintomi, quelli per cui viene data un'indicazione di stato clinico laddove assente». È quanto riporta la relazione dell' Iss sul caso Lombardia che l'ANSA ha visionato. Cambiamenti che «riducono in modo significativo il numero di casi che hanno i criteri per essere confermati come sintomatici e pertanto inclusi nel calcolo Rt». In sostanza, l'Iss dice di essersi basato come accade sempre, e per tutte le regioni, sui dati forniti da Regione Lombardia che ha dato un numero di pazienti sintomatici più alto. I dati infatti sarebbero stati inviati due volte: una prima versione e poi una seconda versione rettificata con un numero di sintomatici più basso e che ora impone un cambiamento nella valutazione e quindi, con tutta probabilità anche la collocazione della regione in un'altra zona.

Fontana attende la zona arancione

«Ci sono state una serie di valutazioni nella cabina di regia che dovrebbe a breve emettere il suo provvedimento e sembra che la Regione Lombardia entrerà in zona arancione». Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a Pomeriggio Cinque, spiegando che se questo accadrà, «riapriranno anche le scuole. Quindi, ha aggiunto, «il ricorso ha avuto il suo effetto, perché ha evidenziato un problema che fin da settimana scorsa avevamo chiarito: c'era qualcosa che non funzionava».

«Dai rumors che ci arrivano la Lombardia entrerà in zona arancione. Quindi io credo che il ricorso abbia avuto sicuramente un suo effetto»: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Pomeriggio 5 dopo la riunione di oggi per il monitoraggio dei dati da parte dell'Iss. Il ricorso al Tar «ha evidenziato un problema che oggettivamente noi avevamo chiarito fin da settimana scorsa, avevamo evidenziato che c'era qualcosa che non funzionava».

Weekend ancora in zona rossa?

Negozi chiusi, spostamenti vietati: sarà un altro week in zona rossa quello che si appresta a passare la Lombardia. A meno che il ministro Roberto Speranza firmi una nuova ordinanza per ricollocare la regione in zona arancione. Il Tar del Lazio ha aggiornato a lunedì l'udienza sul ricorso presentato dalla Regione ritenendo opportuno, prima della sentenza, acquisire i dati epidemiologici relativi alla settimana dall'11 al 17 gennaio, la cui pubblicazione è arrivata oggi. Un rinvio, deciso nell'udienza di ieri a Roma. Nel ricorso di 23 pagine voluto dal governatore Attilio Fontana, la Lombardia ha definito «illegittimo» il rigore delle restrizioni anti-contagio deciso dal Governo per il territorio lombardo. Misure - si legge nell'impugnativa - che costituiscono «un vulnus gravissimo (ed ingiustificato) al tessuto economico, sociale e produttivo della Regione», precludendo «lo svolgimento di una vastissima platea di attività». Tra le categorie più colpite (e arrabbiate) ci sono i ristoratori insieme a baristi, cuochi, camerieri e proprietari di discoteche, che hanno protestato a Milano sotto al palazzo della Regione riuniti sotto l'appello #fatecilavorare, mentre un diverso gruppo è andato davanti alla Prefettura.

L'obiettivo del ricorso lombardo, tuttavia, non è una «mera sospensione» dell'ordinanza ministeriale anti-Covid quanto imporre al Ministero di modificare la rigidità dei divieti sulla base di «una tempestiva e rinnovata valutazione dei dati epidemiologici informata a canoni di adeguatezza, proporzionalità». Sempre a questo scopo, fa sapere la Regione, «i tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità e della Direzione Generale del Welfare hanno in corso una interlocuzione e, nelle prossime ore, valuteranno una serie di dati aggiuntivi da parte della direzione Welfare lombarda per ampliare e rafforzare i dati standard già trasmessi nella settimana precedente, ai fini di una rivalutazione in vista della Cabina di regia».

I dati aggiuntivi, in buona sostanza, sono quelli che avrebbero permesso di ricalcolare gli indici epidemiologici, e di porre quindi la Lombardia in zona arancione.

Ultimo aggiornamento: 20:02

