Scontro frontale in provincia di Lodi, morto un 25enne, tre i feriti

Uno scontro frontale mortale si è verificato stamattina a Sant'Angelo Lodigiano, in cui ha perso la vita un 25enne e 3 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 7 sulla ex statale 235 all'altezza dell'abitato di Sant'Angelo Lodigiano. Un'utilitaria e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.

Un uomo di 25 anni è morto sul colpo e altre 3 persone sono rimaste ferite e portate tra gli ospedali di Pavia e Lodi. Uno dei feriti ha subito gravi lesioni a un braccio. In zona, al momento dell'impatto, c'era nebbia a banchi.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per liberare le persone coinvolte, rimaste incastrate tra le lamiere. La strada è rimasta chiusa durante il tempo necessario per i soccorsi, causando code in entrambe le direzioni.

