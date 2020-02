Coronavirus, nel Lodigiano 35 pattuglie ai varchi della zona rossa. Sindaco Vo': «Dovremo sigillare il comune»

Sono arrivate a Vò Euganeo, il paese focolaio di Coronavirus in Veneto, le prime pattuglie dei carabinieri che, presumibilmente nelle prossime ore, istituiranno i posti di blocco previsti dal decreto governativo. Si tratta di un paio di vetture di servizio dell'Arma, a bordo delle quali vi sono militari tutti dotati di mascherine di sicurezza. Le pattuglie delle forze di polizia presidieranno 24 ore al giorno 35 varchi di accesso alla zona rossa nel lodigiano, che comprende il territorio di 10 comuni, e 8 varchi per entrare nel territorio di Vo' Euganeo. Il piano di cinturazione delle zone individuate come focolaio dalla diffusione del Coronavirus è stato definito questa mattina al Dipartimento di Pubblica Sicurezza presieduta dal capo della Polizia Franco Gabrielli, in contatto costante con i prefetti di Lodi e Padova.

I varchi da presidiare per impedire di entrare ed uscire dalle zone focolaio sono stati indicati dai prefetti di Lodi e Padova nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato anche i direttori centrali delle diverse direzioni del Dipartimento. Ai presìdi ci sarà personale interforze e in queste ore il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sta predisponendo l'invio nelle aree di ulteriore personale, in modo da garantire un controllo costante su tutte le 24 ore. All'interno delle aree indicate, secondo quanto si apprende, sarà possibile spostarsi e i controlli non saranno fissi: ci saranno pattuglie come già normalmente accade per i servizi quotidiani di controllo del territorio. Nel corso della riunione è stato anche ribadito - così come già indicato nelle circolari firmate dal direttore centrale di sanità del Dipartimento - che tutti gli operatori impegnati nei servizi nelle aree focolaio avranno in dotazione le protezioni individuali previste dai protocolli sanitari.

Il sindaco di Vo': dovremo sigillare il comune. «Ora vado a Vo', abbiamo solo bisogno di lavorare tranquilli perché il provvedimento è importante, praticamente dovremo sigillare il comune, mi aspetta un pomeriggio e una notte molto lunga». Lo ha detto il sindaco di Vò Euganeo, Giuliano Martini, al termine della riunione in prefettura a Padova sull'emergenza coronavirus, partita proprio dal Comune sui Colli Euganei che amministra. Martini annuncia che i cittadini di Vò andranno incontro a «15 giorni di chiusura totale e di isolamento. Siamo in contatto col comandante dei carabinieri e adesso andiamo a coordinare tutto, perché domattina riaprono le attività essenziali». Riguardo alla ricerca del paziente zero, Martini ha detto che «l'unità sanitaria sta facendo tutti gli accertamenti, non sappiamo ancora chi ha portato il virus».



«Se siamo preoccupati? Un po' di paura c'è, è inevitabile». Risponde così, attraverso il cancello dell'abitazione, un residente di Vò. «Il tampone non l'abbiamo ancora fatto - prosegue l'uomo - e nessuno per il momento ce l'ha chiesto. In casa siamo solo in due, al momento stiamo bene, non abbiamo sintomi. Domani però il tampone, spero qui in paese, lo andiamo a fare di sicuro».



