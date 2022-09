Taranto, crolla palazzina a Lizzano: operaio muore schiacciato da una trave. Il collega è grave

È stato ritrovato morto sotto le macerie uno dei due operai travolti da una trave in seguito al crollo del solaio di una palazzina in ristrutturazione a Lizzano, in provincia di Taranto. Il suo collega, politraumatizzato e in gravissime condizioni, era stato estratto vivo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale a Taranto dove è ricoverato nel reparto di rianimazione. Il corpo dell'operaio deceduto non è stato ancora spostato in quanto si attende l'arrivo del medico legale.

Cosa è successo

A quanto si apprende, i due lavoratori impegnati nel cantiere, originari di Pulsano, avevano già demolito quasi tutto il solaio. In una delle stanze però il tetto ha ceduto travolgendoli. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spesal per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità, e il sindaco di Lizzano Antonietta D'Oria.