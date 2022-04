Livorno, dramma sul traghetto: uomo trovato morto nel salone del bar, sotto choc i parenti in attesa sulla banchina

Tragedia sul traghetto. Un uomo di 55 anni, che viaggiava da solo, è stato trovato morto stamani a bordo del traghetto Moby Aki a Livorno appena giunto in porto e proveniente dalla Sardegna. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sulla nave oltre al personale del 118, è intervenuta anche la Polmare, l'uomo è stato trovato esanime da alcuni membri dell'equipaggio nell'area bar della nave. Il medico di bordo ha provato ripetutamente a rianimarlo ma non ha potuto fare altro alla fine che constatarne il decesso.

Sul traghetto è arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi e ricostruire l'accaduto. Al momento sono ignote le cause del decesso. Secondo quanto appreso non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo, l'ipotesi più accredita è un malore. Sotto choc i parenti della vittima che lo stavano aspettando in banchina.

