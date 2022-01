Livorno, anziano uccide la moglie (malata da tempo) a coltellate: arrestato, confessa l'omicidio

Una donna di 76 anni, Franca Franchini, è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento a Livorno. A sferrare i fendenti, nella tarda serata di sabato 8 gennaio, è stato il marito, Enrico Chiellini, 83 anni: l'omicidio è avvenuto nella sala da pranzo di un palazzo al terzo piano in via Inghilterra, nel quartiere della Scopaia. L'anziano, che è stato arrestato, ha confessato il delitto compiuto con un coltello da cucina.

Livorno, uccide la moglie a coltellate

L'uomo avrebbe sferrato almeno un paio di coltellate al petto della moglie, che da tempo non era più autosufficiente e che necessitava di continua assistenza. A chiamare il 112 è stato il figlio degli anziani coniugi. Il 46enne era preoccupato perché i genitori non rispondevano al telefono alle sue insistenti chiamate. A quel punto è andato nella loro casa e ha trovato madre in una pozza di sangue a causa delle ferite al petto e ha dato l'allarme ai carabinieri.

Quando i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri, sono arrivati nell'appartamento, la donna ormai era già morta. Il marito, sotto choc, è stato portato in caserma in stato di fermo, dove durante la notte ha ammesso le sue responsabilità dell'omicidio. L'83enne non ha saputo, tuttavia, dare una spiegazione plausibile sui motivi che lo hanno spinto ad uccidere la moglie. Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Livorno, che conducono le indagini, dopo aver sentito anche il figlio, la coppia di anziani non avrebbe avuto problemi apparenti di convivenza, nè ci sarebbero state liti. Si ipotizza che l'omicidio sia il frutto di un raptus scattato nel marito a seguito della pesante situazione quotidiana che si trovava a dover affrontare per la malattia della moglie. Il pubblico ministero ha disposto per Enrico Chiellini gli arresti domiciliari e l'autopsia sul cadavere della donna.