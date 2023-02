Litiga con la fidanzata a Roma, forza un posto di blocco, investe due ragazze in autogrill e va a schiantarsi a Modena

Litiga con la fidanzata a Roma, si mette in auto e semina il panico in autostrada. Prima forza un posto di blocco, poi investe due ragazze in autogrill a Modena, infine va a schiantarsi in un guard-rail. È successo domenica 26 febbraio: protagonista di questa assurda vicenda un 35enne moldavo, fermato dalle forze dell'ordine dopo l'incidente che ha messo fine alla sua folle corsa. L'uomo, regolare sul territorio italiano, è affetto da disagio psichico ed aveva da poco sospeso le cure.

Incidente A1, tir sbanda e crolla da un viadotto: morto l'autista. Chiuso tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello

La folle corsa in autostrada

Tutto è cominciato all'aba del 26 febbraio: stando a quanto riferisce il Corriere di Bologna, dopo una lite con la fidanzata il moldavo si è messo in auto e ha imboccato l'autostrada A1. All'altezza degli svincoli di Calenzano e Barberino del Mugello si è trovato davanti un posto di blocco, al quale non si è fermato, facendo poi perdere traccia di sé. L'uomo è riapparso poco dopo mezzogiorno sulla A22, nell'autogrill di Campogalliano Est (in provincia di Modena), dove ha investito due ragazze di 17 e 28 anni. La più giovane ha ricevuto una prognosi di 90 giorni ed è stata sottoposta a un delicato intervento per la ricostruzion di tibia e perone.

L'ultimo atto della fuga impazzita dell'uomo arriva poco dopo: la sua Volkswagen Passat è andata a schiantarsi in un guard-rail autostradale in prossimità dell'uscita di Carpi. Il pirata della strada è sceso dalla macchina e ha provato a darsi alla fuga, ma è stato prontamente fermato dalle forze dell'ordine. Il moldavo è risultato negativo all'alcol test. Al momento nei suoi confronti non è stato emesso ancora alcun provvedimento di fermo.