Lite con la moglie, la afferra e tenta di strangolarla: 23enne gravissima

il marito ha cercato di strangolarla dopo una lite. Una 23enne di Adria è ricoverata in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione nel locale ospedale. L'uomo, un 25enne con problemi di tossicodipendenza, si sarebbe scagliato contro la donna martedì pomeriggio dopo una discussione per futili motivi, forse gelosia. L'avrebbe strattonata, presa per il collo fino a quando la ragazza non ha perso i sensi. A dare l'allarme il fratello del 25enne. Ultimo aggiornamento: 14:11