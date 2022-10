Listeria, padre e figlio veterinari arrestati dai carabinieri del Nas a Cremona: non segnalavano la presenza dei batteri negli alimenti

Listeria: Leonardo Provana e il figlio Luca, veterinari, sono stati arrestati dai carabinieri del Nas di Cremona che hanno eseguito anche dieci perquisizioni in aziende private e uffici nell'ambito dell'operazione 'Officium', incentrata su casi di corruzione per “chiudere un occhio” di fronte a irregolarità in stabilimenti di macellazione e di lavorazione di prodotti lattiero caseari.

Tra i casi più rilevanti anche la mancata segnalazione della positività alla listeria riscontrata in carni lavorate in un importante stabilimento di macellazione del Cremasco. Gli arrestati, che si trovano ai domiciliari, sono rispettivamente direttore di un Distretto veterinario (il padre) e veterinario libero professionista, consulente di numerose aziende sottoposte al controllo del genitore.

Frode in commercio

Frode in commercio di prodotti lattiero caseari con sostituzione delle etichette e falsificazione delle scadenze. Anche di questo sono accusati Leonardo e Luca Provana, il primo direttore del distretto veterinario di Crema e il secondo veterinario libero professionista.

L'inchiesta della Procura è nata dalla segnalazione di una veterinaria pubblico ufficiale che durante le attività di vigilanza in un macello della provincia di Cremona sarebbe stata minacciata dal titolare per aver contestato alcune irregolarità. Ne era seguito l'immediato trasferimento della veterinaria, passata ad un altro incarico, e da lì è emerso il possibile conflitto di interesse fra padre e figlio, essendo quest'ultimo consulente di quel macello. Secondo le indagini dei militari, sarebbero emersi diversi casi di omissioni e favoritismi in cui Leonardo Provana, informato dal figlio delle irregolarità rilevate nelle aziende per le quali era consulente, avrebbe assicurato copertura ai vari privati omettendo di emettere i relativi provvedimenti.