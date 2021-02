Liguria, ristoranti aperti in Riviera violano la zona arancione: pienone di francesi

Aperti per protesta. Molti ristoranti della Riviera ligure di Ponente, soprattutto a Ventimiglia, hanno tenuto aperto nel giorno di San Valentino nonostante l'intera Liguria sia stata collocata in zona arancione col divieto di apertura per ristoranti e bar. I locali hanno fatto il pienone, soprattutto da parte dei clienti francesi che, non potendo celebrare la festa degli innamorati in Francia, hanno valicato la frontiera. Qualcuno si è spinto fino a Sanremo. A Ventimiglia il ristorante Pasta e Basta, del quartiere Marina San Giuseppe, ha cambiato l'insegna in «Adesso Basta».

APPROFONDIMENTI COVID Lazio in zona arancione? È tra le Regioni in bilico: il... IL CASO Covid, Lazio torna arancione (il 22 febbraio)? paura varianti, Rt... NEL WEEKEND Zona gialla, tutti in fuga sulla neve: le località sciistiche... VIDEO Brusaferro: «Siamo in una fase delicata dell’epidemia.... ITALIA La variante inglese corre: «Colpito un infetto su 5».... ITALIA Colore Regioni, Toscana, Abruzzo, Liguria e Trento arancioni: in...

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA