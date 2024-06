Venerdì 7 Giugno 2024, 00:41

Sospensione per una settimana, che verrà commutata in attività di formazione con l’associazione Telefono Rosa, e ammissione alla maturità con 6 in condotta. È questo il provvedimento disciplinare preso dal Consiglio di classe del liceo Visconti di Roma nei confronti dei cinque studenti che, lunedì scorso, avevano affisso fuori dalla porta della loro aula una lista con i nomi delle studentesse con cui avrebbero avuto delle relazioni, come fossero un trofeo da esporre. Si chiude così la vicenda che ha scosso tutta la comunità dello storico liceo di piazza del Collegio Romano, considerato il miglior ginnasio della Capitale. Vittime dell’episodio, circa trenta studentesse, che si erano viste i loro nomi e cognomi scritti sull’elenco dello scandalo accanto a quelli degli studenti maturandi.

LA DENUNCIA

L’episodio era stato denunciato dal collettivo Visconti in rosa, che aveva parlato di «grave mancanza di rispetto verso la dignità delle persone coinvolte», e aveva invitato tutta la comunità scolastica a «riflettere sull’importanza di un’educazione sessuale e affettiva». Il fatto era stato subito riportato da un docente alla dirigente scolastica, Rita Pappalardo, che aveva annunciato «provvedimenti che quasi sicuramente incideranno sui voti dei ragazzi, a partire da quello in condotta», aveva assicurato la preside. E i provvedimenti, in via ufficiale, sono arrivati ieri pomeriggio, mentre fuori dall’istituto gli studenti stavano festeggiando l’ultimo giorno di scuola tra risate e gavettoni.

LA PUNIZIONE

Proprio il termine delle lezioni ha portato il Consiglio di classe a commutare la sospensione in attività con l’associazione Telefono Rosa, che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza e di maltrattamenti. La presidente di Telefono Rosa, Gabriella Carnieri Moscatelli, ha specificato che gli studenti non svolgeranno attività di volontariato, ma si occuperanno di «alcuni incontri di formazione prima della data degli esami di maturità». A tenere gli incontri, ha aggiunto la presidente, «saranno le nostre psicologhe e avvocate», che parleranno con i giovani «per cercare di capire cosa è successo». Le attività, quindi, partiranno già dalla prossima settimana. «Gli studenti devono comprendere che atti come questo alimentano la cultura maschilista e patriarcale che dobbiamo sconfiggere - ha aggiunto ancora la presidente di Telefono Rosa - L’unico modo per farlo è appunto aprire un dialogo, sensibilizzare e informare. Partiamo dai giovani per invertire la cultura».

LE REAZIONI

«Il liceo Visconti è stato teatro di un grave accaduto e non deve passare inosservato», avevano già denunciato i membri del Collettivo Visconti. A commentare l’episodio anche la ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella, che in un post su Facebook ha parlato di «un fatto grave che dimostra come episodi di patetico maschilismo siano ancora lontani dall'essere sradicati». Aggiungendo che «la povertà educativa sempre più evidente e dilagante, anche in contesti nei quali appare difficile parlare di degrado o disagio sociale, deve interpellare innanzi tutto le famiglie». Intanto, docenti e dirigenti scolastici si dicono soddisfatti del provvedimento preso ieri dalla scuola. Anna Paola Sabatini, a capo dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, si è complimentata con la preside «per aver preso immediatamente provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti che si sono macchiati di un comportamento così riprovevole nei confronti di alcune compagne di classe. La scuola - ha aggiunto il direttore generale dell’Usr Lazio - non può in alcun modo tollerare comportamenti di questo tipo e la pronta e decisa azione della dirigente scolastica ne è la chiara testimonianza». Anche Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma, ha accolto positivamente la decisione del Consiglio di classe. «Bene che siano stati presi provvedimenti - ha commentato - anche se il 6 in condotta ha un’influenza minima sul credito scolastico che si calcola sulla media di tutte le materie. Con il 5, al contrario, non sarebbero stati ammessi alla maturità». Più silenziosi i docenti della scuola, che usciti dal Consiglio di classe non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ma si sono espressi comunque a favore della linea adottata dalla dirigente scolastica.