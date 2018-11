Libia, al via la conferenza a Palermo. Conte: «Vogliamo che decidano il loro futuro»

Al via la conferenza sulla Libia a Palermo. «In Libia si è avviato un percorso di stabilizzazione. Facciamo» questa conferenza «per il popolo libico e perché vogliamo che il popolo libico possa decidere in via democratica del proprio futuro», ha detto il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione a Villa Igiea.

«L'Italia ha promosso questa conferenza perché vuole offrire un contributo, nel quadro delle Nazioni, al processo di stabilizzazione della Libia. Saranno qui presenti i principali protagonisti dello scenario libico», ha affermato Conte. «Tutto questo perché cessino gli scontri armati e la Libia sia avviata ad un percorso di stabilizzazione», sottolinea Conte.



La diplomazia francese intanto minimizza le voci su una presunta rivalità tra Francia e Italia sul dossier libico. «Per noi non c'è nessun contenzioso franco-italiano», assicura un consigliere dell'Eliseo citato dal quotidiano Le Monde, sottolineando che, al massimo, gli italiani non si sono spesi per sostenere il lavoro dell'ultima conferenza di Parigi, che spinse per le elezioni in Libia il 10 dicembre. Fonti vicine al presidente, Emmanuel Macron, citate dal giornale ritengono che le voci su ipotetici livori tra i due Paesi siano ampliati da alcuni attori libici. «Una presunta rivalità per preservare lo status quo», affermano a Parigi. Fonti vicine al ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, atteso a Palermo, dicono invede che «visto l'attuale contesto abbiamo cercato di non essere accusati di voler nuocere all'iniziativa italiana, cercando di riunire il massimo di persone possibili». Per l'Italia accettare il processo elettorale in Libia, su cui spinge invece la Francia, «è difficile», in quanto - scrive Le Monde - rischierebbe di cambiare gli «equilibri di potere in Tripolitania», una zona su cui Roma ha «molto investito», incluso sulle «milizie armate», per contenere i flussi migratori dall'estate 2017 e «mettere in sicurezza» i suoi interessi petroliferi. Citata dal giornale una non meglio identificata 'fonte francesè sottolinea poi che gli italiani «facciano degli accordi un pizzico mafiosi con delle milizie». «L'Italia - gli fa eco un'altra fonte internazionale bastata a Tunisi - non ha fretta di uscire dallo status quo perché ha troppo scommesso su gruppi di Tripoli». Parole, quelle pubblicate da Le Monde, non confermate ufficialmente da Parigi, ma attribuite, appunto, a non meglio definite 'fonti francesì.

Starebbe volando verso Palermo anche il generale Khalifa Haftar.