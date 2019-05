Liberato, primo negozio a Napoli del cantante senza volto: curiosi all’assalto dei gadget

Apre ai Quartieri Spagnoli il temporary shop di Liberato e i follower non si fanno attendere. Dopo l’esperienza di Milano il cantante senza volto richiama il suo pubblico nel cuore del centro storico e lo fa, come sempre, all’ultimo minuto. Casa Forte in piazzetta Trinità degli Spagnoli è il punto d’incontro, dove è stato allestito in tempi record il #magazzinoliberato. All’interno ci sono le copie del suo primo album, i gadget, le felpe con il suo nome, e tanto altro. I follower però non perdono le speranze e - tra quelli in fila - c’è chi aspetta anche lui. «Non perdiamo le speranze - dicono in strada i ragazzi - ma sappiamo che sarà difficile. Siamo qui dalle prime ore del mattino e siamo molto curiosi anche dal mistero di quello che troveremo dentro. Di Liberato ci attira tutto e siamo felici che abbia deciso di aprire queso temporary shop in città. Speriamo che presto possa darci un nuovo appuntamento per un concerto come quello dell'anno scorso sul lungomare».

Ultimo aggiornamento: 15:07

