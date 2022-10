Leone morde una macchina allo Zoosafari di Fasano, i bambini: «Ci vuole mangiare?»

Un leone ha morso una macchina allo zoosafari di Fasano. È avvenuto in Puglia, in provincia di Brindisi. Tanto stupore tra gli occupanti dell'auto, soprattutto per i bambini, di 4 e 2 anni, in gita con i genitori.

Leone morde macchina, bambini spaventati: il video

Il video, condiviso inzialmente su Facebook, è stato poi ripreso dagli altri social. Nel filmato si vede un leone in stato di libertà mentre si avvicina a un'automobile. Chi guida, però, è spaventato. E lo sono anche i bambini, che infatti gridano inconsapevoli: "Ci vuole mangiare?".

Lo zoosafari di Fasano

Lo Zoosafari di Fasano e Fasanolandia è un complesso turistico che include un giardino zoologico e un parco divertimenti situati a Fasano, in provincia di Brindisi. L'area si estende per trenta ettari e accoglie circa 3 000 animali di 200 specie diverse, che possono essere osservati lungo un percorso automobilistico (zoo safari). Particolarmente interessanti i gruppi di giraffe, zebre, leoni e orsi tibetani, nonché gli unici orsi polari in Italia.