Leonardo Scarel è morto, il 21enne (promessa di ginnastica artistica) è uscito fuori strada con la sua auto

Leonardo Scarel 21 anni, di Terzo d'Aquileia (Udine), è morto: dopo due giorni di ricovero in ospedale a seguito di un gravissimo incidente stradale si era verificato martedì pomeriggio, il giovane è deceduto. L'incidente era successo a Cervignano, non lontano dall'abitazione della nonna, che era appena andato a trovare. Sulla zona stava imperversando un temporale: l'auto del giovane è uscita di strada finendo contro un albero.

Leonardo Scarel morto, chi era

La vittima - che aveva ottenuto numerosi successi nel campo della ginnastica artistica giovanile -, aveva dato l'assenso all'espianto degli organi, in programma nelle prossime ore. Leonardo abitava con i genitori a Terzo di Aquileia. Si era diplomato all’istituto nautico di Trieste e stava facendo uno stage in un'azienda di Brescia specializzata nella produzione di motori per aerei. Lascia la mamma Silvia, il papà Maurizio, i nonni, gli zii e i cugini.

Era molto conosciuto anche per i successi sportivi che aveva raggiunto nella ginnastica artistica.

Dai rilievi sembra che, a causa delle condizioni meteo difficili, era scoppiato un violento temporale, abbia perso il controllo della sua Fiat Punto schiantandosi contro un albero.