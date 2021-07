Leonardo Da Vinci, trovati 14 discendenti viventi: dall'impiegato al geometra, ecco chi sono

Martedì 6 Luglio 2021, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 12:20

Sai, io discendo da Leonardo Da Vinci. Niente male, esordire a un appuntamento così, no? C'è chi può farlo davvero, in tutto sono 14 quelli che possono dire di discendere direttamente dal genio Leonardo. La caccia al Dna di Da Vinci ha portato all'aggiornamento di un nuovo e più completo albero genealogico della sua famiglia: frutto di decenni di ricerche documentali, ricostruisce di padre in figlio 21 generazioni, dal 1331 a oggi, e identifica ben 14 discendenti in linea diretta maschile attualmente viventi, di cui 13 finora sconosciuti. Il risultato, pubblicato sulla rivista Human Evolution da Alessandro Vezzosi (fondatore del Museo Ideale Leonardo da Vinci) e Agnese Sabato (presidente dell'Associazione Leonardo Da Vinci Heritage), aiuterà a ricostruire il profilo genetico del genio rinascimentale.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto L'EVENTO Leonardo, i segreti della “Vergine delle Rocce” in... CULTURA L'antico trattato di Leonardo da Vinci svelato dalla... IN SALA “Essere Leonardo da Vinci”, anteprima del film alla...

Rieti, il genio di Raffaello rivive nella chiesa di San Giorgio

Leonardo, i segreti della “Vergine delle Rocce” in una mostra “immersiva” a novembre alla National Gallery di Londra

«Nel 2016 avevamo già individuato 35 discendenti viventi di Leonardo, ma erano per lo più indiretti, frutto di parentele parallele anche in linea femminile, come nel caso più noto del regista Franco Zeffirelli: dunque non erano persone che potevano darci informazioni utili sul Dna di Leonardo e in particolare sul cromosoma Y, che viene trasmesso ai discendenti maschi e rimane quasi invariato per 25 generazioni», spiega Vezzosi all'ANSA. La svolta potrebbe arrivare ora dai nuovi discendenti diretti in linea maschile (derivanti dal padre ser Piero e dal fratellastro Domenico) e attualmente in vita: «hanno un'età compresa tra 1 e 85 anni, vivono non proprio a Vinci, ma in Comuni limitrofi fino alla Versilia e fanno mestieri comuni, come l'impiegato, il geometra, l'artigiano», precisa Vezzosi. Il loro Dna sarà analizzato nei prossimi mesi per contribuire alle ricerche della task force internazionale 'The Leonardo Da Vinci DNA Project', presieduta da Jesse Ausubel (della Rockefeller University di New York) e sostenuta dalla Fondazione Richard Lounsbery. Il progetto coinvolge il J. Craig Venter Institute di La Jolla, in California, e diverse altre università e centri di ricerca di alto profilo, tra cui il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze diretto da David Caramelli.

L'antico trattato di Leonardo da Vinci svelato dalla Biblioteca

“Essere Leonardo da Vinci”, anteprima del film alla Casa del Cinema di Roma