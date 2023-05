Leonardo Cudini si allontana da casa in bici e non fa più ritorno, si cerca il ragazzo di 23 anni

CODROIPO - Si cerca Leonardo Cudini, 23 anni, che ieri mattina, sabato 20 maggio, intorno alle 11.15, si è allontanato da Codroipo in sella alla sua bicicletta senza fare più ritorno. Dopo l'appello lanciato dal padre Mauro su Facebook, nel primo pomeriggio di oggi sono scattate le ricerche con l'attivazione del piano provinciale. Quando è uscito di casa indossava una tuta nera con una felpa nera e gialla, gli occhiali color rosso, sottili. Queste le informazioni che il padre ha affidato ai social nella speranza che qualcuno ritrovi suo figlio.

«Condividete per favore» è la preghiera d'aiuto, alla quale in tanti hanno risposto, moltiplicando lo stesso post sui loro profili. Intanto che la rete del web passa la parola nei vari gruppi, in Friuli si stanno muovendo le prime squadre di ricerca. Attivati i carabinieri di Codroipo, Vigili del fuoco e gli operatori specializzati in topologia applicata al soccorso e ricerca persone. Collabora alle ricerche anche l'elicottero del Reparto Volo del comando Vigili del fuoco di Venezia.