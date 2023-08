Lecco, rapina sul treno a colpi di machete: ferito un ragazzo, due extracomunitari arrestati

Giovedì 10 Agosto 2023, 13:15

(LaPresse) La Polizia di Stato di Lecco ha arrestato due cittadini centroafricani, rispettivamente di 22 e 25 anni, con le accuse di rapina e lesioni aggravate e di porto abusivo di arma. L'allarme è scattato quando un ragazzo, che si trovava a bordo di un treno regionale, ha telefonato alla sala operativa della Questura di Lecco, segnalando la presenza di un uomo straniero che minacciava i passeggeri brandendo un grosso coltello tipo machete. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, giunti presso la stazione ferroviaria di Olgiate Molgora (LC), ove, nel frattempo, era stato fatto fermare il treno, hanno appurato, anche con l’aiuto dei Carabinieri di Merate e Brivio presenti sul posto, che due cittadini extracomunitari avevano appena rapinato un minorenne, procurandogli lesioni al volto mediante un grosso coltello. I proventi della rapina, un telefonino ed un borsello, trovati addosso ai due stranieri, sono stati riconsegnati alla vittima, medicata sul posto da personale sanitario. L’arma utilizzata per portare a termine il delitto, invece, è stata rinvenuta dai poliziotti, occultata tra due sedili all’interno del treno. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE