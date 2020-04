Lecco, due ragazzi morti per overdose durante un ritrovo in casa

Due ragazzi di 18 a 19 anni sono morti a Colico (Lecco) a causa di sospetta overdose da stupefacenti durante un ritrovo in casa. Si tratta di un giovane di 18 anni di Piantedo (Sondrio) e di un amico del valtellinese, un ragazzo di colore residente a Sorico (Como), di un anno più vecchio. Hanno perso la vita in un appartamento dove, in tarda serata, si erano trovati con due amiche, incolumi, poi accompagnate nella caserma dei Carabinieri di Colico per essere ascoltate su quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: 07:48

