Lecce, ritrovato nel parcheggio sotto un'auto detenuto evaso

Un detenuto di 30 anni, imprigionato a Lecce per omicidio, è riuscito a fuggire dall'ospedale Vito Fazzi dove era stato portato per una visita. Gli agenti penitenziari hanno sparato alcuni colpi di pistola in aria per intimorirlo, ma il fuggitivo ha continuato la sua evasione. Successivamente è stato ritrovato nascosto sotto un'auto nel parcheggio dello stesso ospedale. Il detenuto, di nazionalità cubana, si era allontanato eludendo i controlli dopo essere stato portato al pronto soccorso a causa di un malessere. Dopo la sua fuga, la polizia penitenziaria lo ha rintracciato e recuperato nel parcheggio dell'ospedale.