Scontri ultrà prima di Lecce-Pescara: 2 feriti gravi, bus a fuoco e superstrada chiusa

Sono due i feriti finiti in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce durante gli contri tra tifosi nel pre-partita Lecce-Pescara. Le due tifoserie sono entrate in contatto all’altezza dello svincolo per Squinzano, sulla statale Brindisi-Lecce che è stata per oltre un'ora interdetta al traffico veicolare.

Sul posto sono confluite le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso che hanno trasportato in ospedale due tifosi pescaresi: uno è stato investito da un'auto e l'altro ha un trauma cranico a causa di una pietra che lo ha ferito alla testa. Entrambi sono stati trasportati al Vito Fazzi, mentre due contusi meno gravi sono stati trasportati in ospedale a san Pietro Vernotico.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 19 della SS 613, all'altezza di Squinzano dove secondo una prima ricostruzione un fumogeno lanciato dai tifosi giallorossi e alcuni sassi avrebbero colpito i pullman dei pescaresi. Uno dei quali avrebbe parzialmente preso fuoco.

Sul posto sono giunti oltre ai mezzi di soccorso anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Lecce e Brindisi. Solo adesso i 160 tifosi che erano a bordo di due pullman stanno arrivando allo stadio. La tensione tra le due tifoserie si era registrata anche la gara d’andata quando i tifosi abruzzesi avevano teso un’imboscata ai giallorossi all’altezza di Francavilla.



