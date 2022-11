Neonata viene data in adozione 30 anni fa, ora i 5 fratelli e il padre la cercano: «Non ci siamo mai dimenticati di te Valentina»

«Non abbiamo mai smesso di pensarti, sorella nostra... abbiamo provato ogni tentativo... ma non ci arrendiamo perché c' è un motivo... Non ci siamo mai dimenticati di te Valentina». A 30 anni di distanza i fratelli cercano la sorella data in adozione nel 1992. La madre muore durante il padre di Valentina, decise di darla in adozione quando aveva appena tre mesi: da solo non era in grado di badare alla più piccola dei suoi sei figli. Ora la famiglia residente a Surbo, un paesino di Lecce, si è messa sulle sue tracce tentando di trovarla attraverso un appello sui social.

Trova una foto in garage e scopre di essere adottata: «Io venduta da mia nonna»

Viene data in adozione appena nata, dopo 30 anni i fratelli la cercano

«Sei un chiodo fisso nel cuore e nella mente... Combatteremo e lotteremo, affinché a te arriveremo... Noi tutti vorremmo tanto poterti vedere una sola volta... E se il destino vorrà darne una svolta... Se come si osa dire i sogni son desideri... Tu rientrai nei nostri più belli». A lanciare l'appello è Rosy, la sorella di valentina, che potrebbe oggi avere in realtà un altro nome.

Terni, adottata quando aveva sei mesi: Elisa Medei ritrova la madre dopo sessant'anni

L'appello social

«Abbiamo provato ogni tentativo - scrive la sorella naturale Rosy su Facebook - ma non ci arrendiamo. Non ci siamo mai dimenticati di te Valentina e non ci dimenticheremo facilmente. Sei un chiodo fisso nel cuore e nella mente. Combatteremo e lotteremo, affinché a te arriveremo. Noi tutti vorremmo tanto poterti vedere una sola volta».

Il padre è tormentato dal momento in cui dovette separarsi dalla figlioletta, non vedeva alternative in quel momento e ormai non dorme bene da anni. E ora fratelli e genitori uniti hanno un solo obiettivo: ritrovare Valentina.