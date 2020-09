Lecce, gli inquirenti: «Ha ucciso per mero compiacimento sadico, su De Santis nessuna pietà»

Il 21enne Giovanni Antonio De Marco, fermato ieri sera a Lecce perché ritenuto responsabile dell'omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, «ha un indole violenta, non ha avuto nessuna pietà», si legge nel decreto di fermo. «Il delitto è stato realizzato con spietatezza e in assenza di compassione per mero compiacimento sadico, il killer è insensibile a ogni richiamo di umanità». Il delitto si è consumato in un «contesto di macabra ritualità».

Il giovane è considerato estremamente pericoloso ed è probabile il pericolo di recidiva.

Lecce, il killer ha ucciso per vendetta. Il post choc su Fb: «Così sarò soddisfatto»

Lecce, l'assassino di Daniele ed Eleonora confessa: dopo il delitto voleva scrivere un messaggio sui muri della città

Lecce, preso l'assassino di Eleonora e Daniele. L'ex coinquilino di 21 anni «voleva torturarli prima di ucciderli»

Sul luogo dell'omicidio, nella casa dei due fidanzati, gli inquirenti hanno trovato due bottiglie di candeggina, fascette tendi cavi e tutta l'attrezzatura che secondo il programma dall'assassino doveva servire a ripulire la scena del crimine per non lasciare traccia. Sui bigliettini persi durante la fuga, era scritto anche il pro memoria con i dettagli dell'acqua bollente, la candeggina da usare per ripulire tutto.



Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA