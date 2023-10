Venerdì 20 Ottobre 2023, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 06:41

Una vita che va via e un'altra che viene al mondo. Un padre che non vedrà mai il figlio e un figlio che non vedrà mai il padre. Tutto in un giorno, anzi in poche ore. E per lei, una ragazza di 22 anni, quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita diventa il più brutto. Ancora una tragedia sulle strade del Salento. A perdere la vita ieri mattina nell'incidente stradale sulla statale Lecce-Maglie, è stato il 22enne Stefano Maggio di Cutrofiano, alla guida di una Fiat Punto, diretto con la compagna al nono mese di gravidanza verso Lecce, forse proprio verso l'ospedale per un controllo medico.

LA DINAMICA

Pochi istanti, terribili. L'auto ha sbandato, perso aderenza con l'asfalto e dopo essersi ribaltata più volte ha terminato la corsa cappottata a ridosso del guardrail. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 22enne, rimasto incastrato tra abitacolo e groviglio di lamiere. Ai vigili del fuoco di Lecce e i sanitari del 118, tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente è apparsa subito grave: il pronto intervento non ha potuto fare altro che constarne il decesso. Per strada i segni della tragedia: vetri in frantumi e pezzi d'auto. Qualche metro più avanti sbalzata dalla vettura e ferita sull'asfalto, c'era la donna E.M. originaria di Poggiardo, anche lei 22enne e alla 37esima settimana di gravidanza. Immediati i soccorsi e il ricovero in codice rosso in ospedale. Al "Fazzi" la ragazza è stata intubata e condotta in sala operatoria dove con parto cesareo ha dato alla luce un bimbo, un maschietto di 3,2 kg. Sul luogo dell'incidente, gli agenti della Polizia stradale e i carabinieri del comando provinciale di Lecce.



Secondo una parziale ricostruzione la Fiat Punto, con a bordo i due giovani era diretta da Cutrofiano a Lecce. La moglie di Stefanoda alcuni giorni e anche ieri mattina aveva accusato delle forti contrazioni per la gravidanza. I due forse avevano intenzione di passare in ospedale per un consulto medico.

E dopo la visita avrebbero ripreso il tragitto verso la sede di una scuola di estetica presso cui la ragazza stava frequentando un corso di formazione. Progetti purtroppo svaniti nel nulla in pochi istanti. Dalle prime verifiche sull'asfalto, pare che l'auto abbia perso aderenza in prossimità del chilometro 965, quasi all'altezza dello svincolo per San Donato Galugnano. Per Stefano non c'è stato nulla da fare.