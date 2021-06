Lecce, va al funerale della moglie (con i figli) e gli svaligiano la villa: i ladri via con 50 mila euro

Mentre con i suoi figli e i nipoti era al funerale della moglie, i ladri erano nella sua casa per svaligiarla. Non hanno avuto rispetto del lutto che stava vivendo la famiglia, anzi forse proprio perché erano a conoscenza dell’orario dei funerali e di quanto la cassaforte dell’abitazione contenesse, hanno deciso di agire. Armati di arnesi da scasso hanno forzato la cassaforte e portato via denaro, gioielli e oggetti di valore per un valore del bottino complessivo stimato in 50mila euro.

Il furto è avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 16. Vittima un noto imprenditore di Ruffano, attivo nel settore fotovoltaico, lungo la via provinciale per Casarano (provincia di Lecce), in Puglia. La zona isolata dove si trova la casa ha aiutato i ladri che, nonostante fosse un caldo pomeriggio e quindi pieno giorno, hanno agito tranquilli e indisturbati. Solo al rientro dai funerali, la famiglia si è resa conto di cosa fosse accaduto e ha dato l’allarme. Sul posto gli agenti del Commissariato di Taurisano che hanno avviato le indagini e cercheranno di capire se ci fossero telecamere in zona e filmati che possano essere d'aiuto per individuare i responsabili.