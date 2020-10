Lecce, fidanzati uccisi. La madre del killer: «Chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio»

«Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio, anche se mi rendo conto che sia davvero poca cosa, rispetto alla terribile ferita che vi è stata inflitta». È un passaggio della lettera scritta da Rosalba Cavalera De Marco, la mamma di Antonio De Marco, l'assassino reo confesso di Daniele De Santis e Eleonora Manta, uccisi a coltellate a Lecce il 21 settembre, indirizzata alle mamme delle vittime. Il testo è stato letto durante la Vita in Diretta in onda su Rai 1.

