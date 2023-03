Lecce, cliente ha un arresto cardiaco a casa: titolari del ristorante notano che manca e lo salvano

L'amicizia con i titolari di un ristorante, lo stesso dove andava sempre a pranzo da vent'anni, ha salvato la vita a un uomo residente a Collepasso in provincia di Lecce.

Gli eroi di questa storia sono i due fratelli Alessandro e Rosario Guido, titolari della tavola calda “Viavai”: quando non hanno visto il loro cliente abituale presentarsi al locale, come di consueto, hanno cercato di contattarlo via telefono. Ma nulla, nessuna risposta.

Il fatto era talmente insolito da spingere i due co-proprietari del ristorante a correre verso l'abitazione del cliente, poco distante dal loro locale, per verificare che fosse tutto ok. E infatti, così non era: giunti davanti alla porta d'ingresso, i due hanno sentito dei rumori sospetti provenire dall'interno, senza ricevere risposte dall'uomo che nel frattempo stavano chiamando a gran voce.

Alessandro e Rosario non ci hanno pensato su due volte: hanno fatto irruzione nella casa sfondando la porta d'ingresso. Dentro hanno trovato il loro amico steso a terra, che balbettava senza riuscire a esprimersi: aveva appena avuto un arresto cardiaco.

Il lieto fine

Allertati i soccorsi, un'ambulanza ha raggiunto l'abitazione, ha caricato il malcapitato, ed è sfrecciata a tutta velocità verso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase. Dopo aver ricevuto le cure del caso, l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo. Ora è stato dimesso e sta bene.

Il gesto di amicizia e premura dei due angeli custodi non è passato inosservato in Paese ed è salito fino alle orecchie del sindaco di Collepasso, Laura Manta, che ha omaggiato il tempestivo intervento con un pubblico encomio su Facebook: «sono queste storie di paese, di buon vicinato, di sensibilità e altruismo che ci devono rendere orgogliosi e farci sentirci tutti parte di una bella comunità».