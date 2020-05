Lecce, troppe persone in visita al cimitero: il sindaco lo fa chiudere

Chiuso il cimitero, dunque, un provvedimento d'urgenza condiviso con l'assessore Sergio Signore: «Troppa gente in visita ai propri cari, è misura che abbiamo dovuto prendere». Una «decisione sofferta - ha detto il primo cittadino - presa osservando minuto per minuto l’andamento dei flussi che luoghi come questo finiscono per generare. Ai cittadini che sono stati rimandati indietro dico: abbiate pazienza. lo facciamo per tutelare la salute pubblica, che è il bene supremo che dobbiamo tutelare in questo momento. potere tornare a fare la vostra visita ai cari defunti comunque a partire da domani». La stessa prudenza, ha detto il sindaco, che ci ha portato a rimandare l'apertura dei parchi. «É per evitare il verificarsi di situazioni simili che abbiamo preferito rimandare la riapertura dei parchi, in modo che attraverso la piattaforma delle prenotazioni degli accessi potremo evitare gli assembramenti all’interno e all’esterno. In settimana partiremo, come promesso».

Coronavirus Troppa gente al cimitero di Lecce e il sindaco decide di chiuderlo. È accaduto questa mattina quando il primo cittadino, dopo aver appreso delleche portano al camposanto, ha disposto lo stop immediato alle visite con un provvedimento di urgenza.La decisione è stata presa in diretta Facebook, come riporta Il Quotidiano di Puglia. «In questo momento - ha detto Salvemini - mentre proseguono i controlli sul territorio, mi arriva la notizia che c'è troppa gente al cimitero, troppo afflusso e stiamo procedendo alla chiusura».