Lecce, c'è la recita del figlio e l'imprenditore chiude il mobilificio: «Ci sono cose più urgenti»

Giovedì 21 Dicembre 2023, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 17:29

Davide Za, titolare dell'azienda Mobili Za a Maglie (Lecce), con un bigliettino sulla porta del suo negozio ha, involontariamente, inviato un messaggio a tutti i genitori d'Italia. Nel giorno della recita di Natale di suo figlio Diego, 9 anni, ha deciso di chiudere il negozio spiegando i motivi della sua assenza. Ovvero dare priorità alla sua famiglia per essere presente allo spettacolo del suo bambino: «Oggi pomeriggio il negozio aprirà dopo le ore 18 perché sarò a sentire i canti natalizi di mio figlio. Capisco il perido e il disagio, ma oggi non c'è niente di più importante. So che capirete... Buon Natale»