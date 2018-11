Ultrà della Lazio organizzano trasferta a Predappio a casa di Benito Mussolini

Ultimo aggiornamento: 16:06

Dopo le prime dieci file della Curva vietate alle donne o gli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma, i tifosi laziali tirano fuori dal cilindro un'altra chicca. Non c'è il campionato? Gli(solo alcuni, ovviamente) vanno ini.La pagina Facebook "Curva Nord Lazio 12", che fa riferimento a un negozio di Monterotondo, nei pressi di Roma, ha pubblicizzato il viaggio che gli, storico gruppo di ultrà laziali, stanno organizzando. Non per seguire la squadra, visto che è in programma la sosta del campionato per le gare delle nazionali. Ma per far visita a Predappio, "casa Mussolini", com'è specificato nel testo che pubblicizza l'iniziativa. Cinquanta euro panino e visita compresa.