Lazio e il messaggio It-Alert non inviato il 21 settembre

Mercoledì 27 Settembre 2023, 16:00

Nella giornata di giovedì 21 settembre, era in programma un cruciale test del sistema di allarme pubblico nazionale IT Alert, previsto sulla città di Roma e nell'intera regione del Lazio. Tuttavia, a causa di un'allerta meteo gialla per temporali imminenti che sta minacciando tutta l’area, il test è stato posticipato a una data futura, ancora da determinare. Andiamo a scoprire cosa sarebbe dovuto accadere e quello che invece succederà adesso, sia a Roma e nel Lazio che nelle altre aree d’Italia dove per oggi è prevista la sperimentazione di questo sistema di allarme ed emergenza a tutela dei cittadini. Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB

