Lavoro, quale è la facoltà universitaria con poche adesioni ma con livello di occupazione del 100%

Ci troviamo nel periodo delle sessione di esami per la maggior parte degli studenti, in particolare per chi deve effettuare esame di selettività e i cui esami permetteranno loro di decidere se conseguire o meno il titolo universitario che desiderano per poter raggiungere il loro obiettivo lavorativo. C'è una facoltà universitaria che nonostante possa offrire un posto di lavoro assicurato, viene ignorata dagli studenti.

Le scelte

Con il passare degli anni, ci sono studenti che dopo aver terminato gli studi scolastici hanno chiaro da tempo quale carriera vogliono intraprendere, altri che ci pensano da un po’ ed esitano tra varie opzioni, e altri che non sono del tutto sicuri di quale campo o area scegliere. Nelle scelte di titoli universitari disponibili, di solito ce ne sono alcuni che hanno molta più occupabilità rispetto ad altri e, a loro volta, sono più o meno popolari ma sembra essercene una che nonostante l'alto tasso di occupabilità viene “snobbata” dagli studenti

Ingegneria Agraria

Una delle facoltà che ha poca adesione nelle universita è Ingegneria Agraria che a differenza di oggi, negli anni 90 era molto richiesta, con circa 5.000 studenti l'anno. Oggi gli studenti non sembrano essere attratti da questà attività ma nonostante ciò chi intraprende questa carriera si trova molte richieste dalle aziende, quindi l'occupabilità è praticamente certa quando lasciano l'università.