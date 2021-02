Edelman Trust Barometer, cresce fiducia italiani su governo, media e Made in Italy

È stata pubblicata oggi la 21a edizione dell'Edelman Trust Barometer 2021. La ricerca, che analizza alcuni aspetti politici ed economici, rivela che l'indice generale di fiducia in Italia è cresciuto di 3 punti nel 2020. Nonostante la pandemia da Covid. In particolare, spicca la fiducia degli italiani nel governo (+10 punti), nei media (+1) e nel Made in Italy (+3). La disoccupazione resta invece la principale preoccupazione degli italiani (53%), seguita dal cambiamento climatico e dal coronavirus. Inoltre emerge che solo il 35% degli italiani è disposto a vaccinarsi al più presto, una percentuale che però in Europa è inferiore solo alla Gran Bretagna (42%).

Secondo i dati raccolti, la parte più informata del campione risponde ai seguenti requisiti: età tra i 25 e i 64 anni, educazione universitaria, ha un reddito medio-alto, legge o guarda notizie di attualità ed economia. Chi appartiene a questa fascia segue anche le questioni di interesse pubblico più volte a settimana. Il report, realizzato dall’agenzia di comunicazione Edelman in 28 paesi su di un campione di 33.000 persone, è stata presentata oggi dall’amministratore delegato di Edelman Fiorella Passoni. Presenti anche monsignor Melchor Sanchez de Toca y Alameda (sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura), Elena Flor (Responsabile Corporate Social Responsibility di Intesa Sanpaolo) e Fulvio Giuliani (capo redattore Rtl 102.5).

I dati

Un Paese che guarda avanti nonostante la pandemia: questo è il quadro dell'Italia che emerge dallo studio. In cui l’indice generale di fiducia continua a crescere (+3 punti rispetto al 2020, Italia terza tra i paesi europei analizzati) e che premia 3 istituzioni sulle 4 analizzate. In particolare il governo guadagna 10 punti rispetto al 2020 e per la prima volta - in 21 anni - abbandona l’area della sfiducia, il business guadagna due punti ed è secondo tra i paesi europei analizzati, i media crescono di un punto e solo le Ong arretrano. Se l’istituzione cresce, resta però un problema di leadership perché solo gli scienziati, gli amministratori delegati della propria azienda e la comunità locale sono ritenuti dagli italiani meritevoli di fiducia. Il datore di lavoro è la realtà che riscuote la fiducia più alta con il 76% del campione, con una crescita di 4 punti rispetto al 2020.

La dichiarazione

«La ventunesima edizione dell’Edelman Trust Barometer - ha affermato Fiorella Passoni, amministratore delegato di Edelman Italia - ci dimostra quanto la narrazione storicamente negativa che noi italiani assumiamo rispetto al nostro paese non rispecchi pienamente la realtà e come molte criticità siano condivise dai partner occidentali che in molti casi fanno anche peggio. Alcune tendenze si rafforzano, come ad esempio la fiducia verso il datore di lavoro ed in generale verso il mondo aziendale, con gli italiani che si aspettano dai Ceo un ruolo attivo nella società mentre si palesa una evidente distonia tra la fiducia verso l’istituzione in generale e lo scetticismo verso i leader che dovrebbero farsi carico dei problemi della collettività», così Passoni.

Che poi ha concluso: «In questo periodo denso di difficoltà ed incertezza, sia in Italia che nel mondo si richiede ai leader di giustificare la propria posizione attraverso i fatti e di farsi carico con empatia delle paure dei cittadini. L’indagine inoltre ha confermato che il problema della gestione dell’informazione è ancora più evidente rispetto al passato e tutte le istituzioni sono chiamate a compiere ogni sforzo per offrire notizie obiettive, affidabili, verificate», queste le parole dell'amministratore delegato di Edelman Italia.

Il confronto

Facendo un confronto con i dati dei partner occidentali, si rileva che il Paese è davanti a Regno Unito, Francia, Spagna, Stati Uniti, Germania per fiducia nel business; nel governo è terzo in Europa dietro Olanda e Germania; inoltre gli italiani sono più fiduciosi nei media rispetto a paesi di grande tradizione giornalistica come Stati Uniti, Regno Unito, Francia mentre il quadro cambia rispetto alle Ong dove l’Italia è solo quartultima nel mondo. L’indagine mette in evidenza l’importanza attribuita dagli italiani alla realtà rappresentata dal mondo aziendale e dai suoi protagonisti. Il 74% del campione si aspetta infatti che gli amministratori delegati prendano posizione pubblicamente rispetto a temi quali l’impatto della pandemia e l’automazione sul lavoro, un dato che si riflette sulla fiducia nei loro confronti nel fare ciò che è giusto, in crescita di 4 punti rispetto al 2020.

L'informazione

Per quanto riguarda le informazioni sulle aziende, gli esperti accademici restano in testa ma perdono 10 punti percentuali rispetto al 2020 mentre guadagnano i rappresentanti delle Ong, gli esponenti governativi e i giornalisti. Il rapporto evidenzia inoltre, ma non solo per l'Italia, un forte aumento delle notizie, il cui eccesso può generare disorientamento (infodemia). Nel nostro Paese, 1 italiano su 3 ha una buona igiene dell’informazione (dato migliore rispetto a quello globale pari ad 1 su 4) e cioè acquisisce notizie in modo regolare, le verifica, evita di diffonderle se non sono attendibili e non acquisisce solo le notizie che confermano le proprie tesi (“information eco chambers”). Se la fiducia nell’istituzione Media è cresciuta di un punto rispetto allo scorso anno, la pandemia ha accentuato la perdita di fiducia nelle diverse tipologie di strumento informativo: i motori di ricerca riscuotono più fiducia in assoluto ma perdono 6 punti rispetto allo scorso anno, seguono i media tradizionali che ne perdono 13, gli owned media arretrano di 15 punti, mentre i social media sono il fanalino di coda, con una fiducia al 30% e con -3 punti rispetto allo scorso anno.

La tecnologia

Gli italiani continuano a perdere fiducia verso il settore tecnologico che, pur restando al primo posto, ha perso 10 punti in 10 anni mentre la tendenza decennale è positiva per l’automotive (un punto percentuale in più) ma soprattutto per il settore dei servizi finanziari che ha guadagnato dieci punti passando dal 32% di fiducia al 42% di quest’anno. L’indagine ha analizzato anche la fiducia degli italiani nei confronti di alcuni governi stranieri. Il 61% del campione premia la Germania che batte il Regno Unito (53%) mentre sono nettamente nell’area della sfiducia sia gli USA (40%) che la Cina (30%).

