Tromba d'aria a Lauria, crolla tetto palestra: donna operata nella notte, è gravissima

È stata operata nella notte all'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui reparto di Rianimazione è ricoverata in gravissime condizioni, la giovane di 28 anni rimasta ferita a causa di una tromba d'aria che ieri sera ha colpito Lauria (Potenza). Nell'ospedale del capoluogo lucano sono ricoverate, in condizioni meno gravi, altre tre persone: una nel reparto di Neurochirurgia e due in quello di Otorinolaringoiatria. In totale i feriti sono stati otto: ma le condizioni degli altri quattro non destano preoccupazioni.

Verifiche tecniche dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza sono in corso anche stamani nell'area che, ieri sera, ha causato il distacco di una parte del tetto del palazzetto dello sport «PalaAlberti». Il materiale è volato su un fabbricato adiacente, adibito a palestra, dove si trovavano le otto persone ferite: le quattro più gravi, tra cui una 28enne operata nella notte e attualmente in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, sono ricoverate all'ospedale San Carlo di Potenza. Ieri sera i Vigili del Fuoco hanno operato con 25 uomini e sette automezzi. Nel fabbricato adibito a palestra - secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco - sono crollate una parete perimetrale e parte della copertura, causando il ferimento delle persone che si trovavano all'interno.

