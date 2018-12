Laura Luelmo, giovane prof scomparsa nel nulla. Trovato un cadavere: «Potrebbe essere lei»

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritrovamento di un, nella zona delle ricerche, fa pensare al peggio: potrebbe essere infatti quello di unascomparsa nel nulla da mercoledì scorso. La 26enne, di Zamora, in Spagna, era uscita di casa per andare a correre all'aperto e da allora è sparita nel nulla. La giovane era arrivata da appena otto giorni nel luogo in cui è sparita, il piccolo centro di, in Andalusia: era infatti stata chiamata per una supplenza in un istituto professionale.Dopo cinque giorni di ricerche (la denuncia della scomparsa era stata presentata dalla famiglia giovedì scorso), a trovare il corpo, poco dopo mezzogiorno e in una zona boschiva, è stato un abitante della zona. Lo riporta 20minutos.es . Mancano conferme ufficiali, ma gli inquirenti hanno spiegato: «Al momento, tutti gli indizi ci fanno pensare che possa essere il cadavere della ragazza scomparsa». Come 20minutos.es aveva spiegato, le ricerche da giorni si svolgono nei dintorni del paesino, zone decisamente impervie composte da strade sterrate ma anche da pericolosi dirupi. Non si esclude, quindi, chepossa esseree precipitata nel vuoto, anche se finora lenei burroni e nei boschi non hanno dato alcun esito. Le unità cinofile da giorni sono sulle tracce di Laura, ma finora la giovane professoressa non è ancora stata trovata.Nella giornata diLaura, indossando abiti sportivi, era uscita dall'appartamento dove viveva per andare a correre. I suoi effetti personali non sono mai stati trovati ed il telefono, che ora risulta essere spento, è stato agganciato per l'ultima volta ad una cella, localizzata a nove chilometri dal centro abitato. Il giorno dopo la famiglia della ragazza, non avendo più notizie di lei, aveva ufficialmente denunciato la suaIntanto, questa mattina, alle 10, insegnanti e studenti dell'istituto Vazquez Diaz hanno interrotto le lezioni per radunarsi nel patio, come atto simbolico e di buon auspicio per le sorti di Laura.