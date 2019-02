Latte, proteste in tutta la Sardegna: i pastori tentano di bloccare la squadra del Cagliari

Si estende a tutta la Sardegna la protesta dei pastori per il prezzo del latte. A fine mattina un gruppo di allevatori si è presentato davanti ai cancelli del centro sportivo di Assemini, dove si allena la squadra di calcio del Cagliari, sistemando le auto davanti all'ingresso, e chiesto di parlare con i giocatori e la società. Qualcuno ha minacciato di voler stare lì sino al pomeriggio quando i giocatori dovranno uscire dal centro sportivo per andare a Milano per la gara di domani contro il Milan. Sul posto è intervenuta la Polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA