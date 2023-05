Scrive «sono un latitante» su Facebook (e lo è davvero): arrestato 24enne in Sardegna. Si paragonava a Totò Riina

Non bisogna certo avere una mente criminale per capire che la prima regola della latitanza è quella di mantenere un basso profilo. Eppure, c'è chi proprio non ci riesce, addirittura vantandosi del proprio status di ricercato su Facebook. E poco dopo finisce in manette. Succede in Sardegna, precisamente a Olbia, dove un 24enne originario di un paese del Logudoro ieri è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ozieri.

Vaticano, in auto forza varchi d'ingresso: gendarme spara alle ruote per bloccarlo. Arrestato 40enne

Latitante arrestato a Olbia

Era latitante da qualche settimana e se ne vantava sui social, in particolare su Facebook, deridendo le forze dell'ordine e paragonandosi a Totò Riina.

Le indagini

Subito dopo la condanna il 24enne si era reso irreperibile e spostandosi liberamente in tutta la Sardegna ma rendendosi visibile sui social. Le indagini dei militari della Compagnia di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, hanno indirizzato le ricerche a Olbia, dove il giovane è stato poi arrestato, accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito in carcere.