Maltempo in Liguria, distrutta la Langosteria: il ristorante vip di Paraggi

Ha aperto nell'estate del 2017 ed è subito diventato uno dei ristoranti più chic del lido di Paraggi, il più bello ed esclusivo del Tigullio. Ma ora quel che rimane della Langosteria, locale di pesce già famossisimo a Milano, è un ammasso di tegole di legno, detriti, pezzi di porte spazzate via dal maltempo.Anche l'ersclusivo ristorante a bordo spiaggia in stile Saint Tropez è statao vittima della bufera che ha flagellato la Liguria creando danni ovunque lungo. I porti, che erano stati chiusi, sono tornati operativi. Il vento, che aveva toccato punte di 180 km orari a Loano (Savona) e di 130 su Genova, ora ha raffiche di 80 km, ma solo in alcune zone. Il mare è stato devastante soprattutto lì nel Golfo del Tigullio. E lo scenario è davvero apocalittico.