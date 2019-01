Lancia il suo gatto dal quinto piano: denunciata per maltrattamenti una 37enne

Una scena da incubo si è verificata ieri alle 19 quando a Vimercate (Monza e Brianza). Una donna di 37 anni è stata denunciata per maltrattamenti di animali per aver lanciato il proprio gatto dalla finestra al quinto piano dell'appartamento in cui vive. La dirimpettaia ha assistito alla scena e ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto, l'animale era vivo ma tramortito per l'impatto e il compagno della 37enne stava tentando di raccoglierlo per riportarlo in casa. La donna non ha chiarito il motivo del gesto. Il gatto è stato affidato al veterinario della zona, al momento sembra non sia in pericolo di vita.