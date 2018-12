Lanciano, si presenta alla prima udienza a suo carico con un coltello: denunciato

Si è presentato in tribunale armato di coltello: un'arma a serramanico lunga 20 centimetri. Doveva presentarsi alla prima udienza davanti al gip Massimo Canosa dove una delle sue figlie minorenni, di 10 anni, doveva essere sentita in audizione protetta per testimoniare maltrattamenti subiti proprio dal padre. Per questo motivo, un quarantaduenne di Lanciano è stato denunciato per porto illegale di armi.



I presunti maltrattamenti si sarebbero susseguiti dal 2016 fino alla scorsa estate. All'ingresso, del tribunale l'uomo ha consegnato altri oggetti, ma non ha dichiarato il possesso dell'arma. Ad accorgersi che in tasca aveva un coltello sono stati gli agenti della security Federalpol, attraverso il controllo con il metal detector. Avvisata la polizia, gli agenti hanno poi sequestrato il'arma e denunciato l'uomo. L'indagato, difeso dall'avvocato Nicola Rullo, si è giustificato dicendo che da giorni aveva il coltello per la sua sicurezza personale.

